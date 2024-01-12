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22:27, 12 января 2024Мир

В США предупредили о возможных провокациях Киева для вовлечения НАТО в конфликт

Риттер: вовлечение НАТО в конфликт с РФ остается последним шансом для Украины

Фото: Thomas Peter / Reuters

Киев может пойти на провокацию, чтобы вовлечь НАТО в конфликт с Россией, так как для них это может стать последним шансом на перелом в зоне боевых действий. Об этом рассказал экс-разведчик США Скотт Риттер в беседе с KP.RU.

«Россия доминирует на поле боя, и что бы ни произошло, Россия выиграет. Единственное, что может изменить ход конфликта, это если Украине удастся втянуть НАТО. И они будут искать возможности для провокаций», — заявил Риттер в ходе интервью.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал Украину бастионом против России, а членство Украины в ЕС — сдерживающим фактором для РФ. Он опасается, что поражение Киева в конфликте может стать «началом распада международной системы».

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      Александра Синицына
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