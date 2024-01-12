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17:02, 12 января 2024Мир

Бывший генсек НАТО назвал Украину бастионом против России

Бывший генсек НАТО Расмуссен: Украина может стать бастионом против России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Wiktor Dabkowski / Globallookpress.com

Украина после вступления в Европейский союз (ЕС) может стать бастионом против России. Такое мнение высказали бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и глава офиса украинского президента Андрей Ермак в статье, написанной совместно для журнала Foreign Affairs.

«Процветающая Украина, которая является частью ЕС, может стать бастионом против автократической и агрессивной России», — говорится в материале.

Расмуссен и Ермак также назвали членство Украины в ЕС сдерживающим фактором для России и вместе с тем гарантией безопасности для Киева. При этом, по их словам, это не может стать равноценной альтернативой вступлению в НАТО.

Авторы статьи подчеркивают, что прекращение военной поддержки Украины сулит ужасные последствия «как для Европы, так и остального мира», а ее поражение — «начало распада международной системы».

Ранее замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк сообщил, что страна внедрила 309 стандартов НАТО в Министерстве обороны, вооруженных силах и других составляющих сектора безопасности и обороны.

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      Глеб Бажуткин
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