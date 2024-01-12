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15:54, 12 января 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о внедрении стандартов НАТО

Замминистра обороны Гаврилюк: Украина внедрила 309 стандартов НАТО к 2024 году

Фото: Reuters

Украина внедрила 309 стандартов НАТО в министерстве обороны, вооруженных силах и других составляющих сектора безопасности и обороны страны. Об этом рассказал замминистра обороны страны Иван Гаврилюк, его слова передает «Укринформ».

При этом из рекомендованных к введению до 2025 года 219 стандартов альянса было внедрено 186, а еще 123 стандарта внедрили в инициативном порядке. Кроме того, Гаврилюк сообщил о внедрении еще 50 стандартов НАТО в секторе безопасности в 2024 году.

Как отмечает агентство, всего в Североатлантическом альянсе существует около 1200 стандартов, которые постоянно меняются.

Ранее стало известно, что Украина обсуждает со странами НАТО привлечение кораблей альянса к охране коридоров в Черном море. Однако информации о реализации переговоров пока нет.

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      Александр Курбатов
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