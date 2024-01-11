Киев обсудил с НАТО привлечение ее кораблей к охране коридоров в Черном море

Украина ведет переговоры о привлечении НАТО к охране коридоров в Черном море

Украина обсуждает с государствами НАТО привлечение кораблей альянса к сопровождению судов в так называемых временных коридорах в Черном море, созданных Киевом. Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами (ВМС) республики Алексей Неижпапа в интервью изданию «Украинская правда».

«Идут такие переговоры в том числе по привлечению кораблей НАТО для обеспечения безопасности гражданского судоходства в порты Украины», — сказал он. Однако сейчас нет информации о реализации переговоров.

Неижпапа отметил, что лично спросил об этом у союзников Киева. Кроме того, Украина получит два тральщика, об их передаче в конце 2023 года сообщила Великобритания, напомнил командующий ВМС. Он также добавил, что Нидерланды предоставят украинской стороне один противоминный корабль, а в 2025-м — второй.

17 июля Россия вышла из зерновой сделки, уведомив об этом Турцию, ООН и Украину. Как уточнял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, часть сделки, касающаяся РФ, так и не была выполнена. Российский лидер Владимир Путин, объясняя это решение, заявлял о недобросовестных действиях Запада.