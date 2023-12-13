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15:13, 13 декабря 2023Мир

В Германии назвали объем военной помощи Украине в 2024 году

Шольц: в бюджет ФРГ на 2024 заложено 8 миллиардов евро военной помощи Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В бюджет ФРГ на 2024 год заложено восемь миллиардов евро прямой военной помощи Украине. Такой объем поддержки Киева назвал канцлер Олаф Шольц, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

С таким заявлением Шольц выступил по итогам совещания представителей правящей коалиции, посвященного разрешению бюджетного кризиса в стране. По итогам консультаций было принято решение сохранить объем выделяемых средств, несмотря на риск дефицита бюджета в 17 миллиардов евро.

Канцлер ФРГ также рассказал о выделении шести миллиардов евро для находящихся в Германии украинских беженцев.

Ранее издание Bild сообщило о намерении Германии удвоить военную помощь Украине в 2024 году с четырех до восьми миллиардов евро. Такую информацию журналисты получили от источников в Минобороны ФРГ.

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      Юрий Леонов
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