В Германии назвали объем военной помощи Украине в 2024 году

Шольц: в бюджет ФРГ на 2024 заложено 8 миллиардов евро военной помощи Украине

В бюджет ФРГ на 2024 год заложено восемь миллиардов евро прямой военной помощи Украине. Такой объем поддержки Киева назвал канцлер Олаф Шольц, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

С таким заявлением Шольц выступил по итогам совещания представителей правящей коалиции, посвященного разрешению бюджетного кризиса в стране. По итогам консультаций было принято решение сохранить объем выделяемых средств, несмотря на риск дефицита бюджета в 17 миллиардов евро.

Канцлер ФРГ также рассказал о выделении шести миллиардов евро для находящихся в Германии украинских беженцев.

Ранее издание Bild сообщило о намерении Германии удвоить военную помощь Украине в 2024 году с четырех до восьми миллиардов евро. Такую информацию журналисты получили от источников в Минобороны ФРГ.