Одна из стран захотела удвоить военную помощь Украине

Bild: Германия хочет увеличить военную помощь Украине до €8 млрд

Германия планирует удвоить военную помощь Украине в 2024 году. Об этом в субботу, 11 ноября, сообщает Bild со ссылкой на собственные источники в Минобороны ФРГ.

По словам собеседников издания, немецкое правительство хочет увеличить поддержку Киева с четырех до восьми миллиардов евро.

Отмечается, что изначально Минфин Германии заложил в бюджет страны на грядущий год для этих целей четыре миллиарда евро, однако они оказались зарезервированы под текущие проекты. В связи с этим ведомство запросило дополнительно пять миллиардов евро, а на минувшей неделе кабмин решил выделить четыре миллиарда.

Ранее сообщалось, что Германия и некоторые другие страны Евросоюза выступили против предоставления военной помощи Украине в размере до 20 миллиардов евро.