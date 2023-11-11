В ЕС выступили против выделения 20 миллиардов евро Украине

Reuters: ФРГ и другие страны ЕС выступают против предоставления €20 млрд Украине

Германия и некоторые другие страны Евросоюза (ЕС) выступают против предоставления военной помощи Украине в размере до 20 миллиардов евро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломата.

По данным агентства, план ЕС по выделению военной помощи Киеву «встречает сопротивление со стороны стран-членов ЕС и может претерпеть изменения». По словам неназванного дипломата, среди стран с такой позицией оказалась ФРГ.

