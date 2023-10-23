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16:10, 23 октября 2023Мир

В Евросоюзе заговорили об усталости от конфликта на Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто: В ЕС устали от конфликта на Украине

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Многие министры иностранных дел стран Европейского союза (ЕС) начали говорить об усталости от конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с главами МИД стран ЕС в Люксембурге, сообщает ТАСС.

«Я хотел бы начать с того факта, что многие из моих коллег заговорили об усталости от Украины (...) Ukraine fatigue — по-английски это называется примерно так», — сказал венгерский министр.

Сийярто добавил, что ситуация на Украине была второй темой для обсуждения после вопроса об обострении палестино-израильского конфликт. По его словам, поддерживать интерес общественности и СМИ к Украине очень тяжело, что также подчеркивает необходимость скорейшего установления мира.

Ранее глава МИД Австрии Шалленберг заявил, что ЕС окружен огненным кольцом конфликтов. Он выразил мнение, что этот круг все время сжимается и разгорается все сильнее, поэтому ЕС должен следить за всеми конфликтами.

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      Дарья Балацкая
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