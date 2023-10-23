В МИД Австрии высказались о формировании кольца конфликтов вокруг ЕС

Глава МИД Австрии Шалленберг: ЕС окружен огненным кольцом конфликтов

Европейский союз (ЕС) окружен «огненным кольцом» конфликтов, которое непрерывно сжимается. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Австрии Александер Шалленберг, сообщает ТАСС.

«Вокруг Европы сформировалось огненное кольцо, которое, по нашим ощущениям, все время сжимается, разгорается все сильнее», — высказался министр.

Он отметил, что речь идет не только об Украине, но и о ситуации в Армении и Азербайджане, государствах Сахеля и о нестабильности на Западных Балканах. По его словам, Евросоюз должен следить за всеми кризисами, происходящими вокруг.

Ранее Шалленберг заявил, что гарантии безопасности для Украины не должны включать аналогичные НАТО обязательства по коллективной обороне.