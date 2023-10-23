Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:14, 23 октября 2023Мир

В МИД Австрии высказались о формировании кольца конфликтов вокруг ЕС

Глава МИД Австрии Шалленберг: ЕС окружен огненным кольцом конфликтов
Александр Шалленберг

Александр Шалленберг. Фото: Lisa Leutner / Reuters

Европейский союз (ЕС) окружен «огненным кольцом» конфликтов, которое непрерывно сжимается. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Австрии Александер Шалленберг, сообщает ТАСС.

«Вокруг Европы сформировалось огненное кольцо, которое, по нашим ощущениям, все время сжимается, разгорается все сильнее», — высказался министр.

Он отметил, что речь идет не только об Украине, но и о ситуации в Армении и Азербайджане, государствах Сахеля и о нестабильности на Западных Балканах. По его словам, Евросоюз должен следить за всеми кризисами, происходящими вокруг.

Ранее Шалленберг заявил, что гарантии безопасности для Украины не должны включать аналогичные НАТО обязательства по коллективной обороне.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле ответили на возможное закрытие Балтики для российских судов

      Чернокожего херсонского добровольца приняли за вторжение НАТО

      Украина получила девятый транш помощи от Евросоюза

      Назван способ сэкономить миллионы при покупке квартиры

      Отделочные материалы в России подорожали

      Комиссия сочла игрой избиение российским кадетом одноклассника

      Лисовец назвал тренды в одежде на осень и зиму

      Севший в шторм пассажирский самолет выкатился за пределы полосы и увяз в грязи

      Глава МИД Израиля выступит в ООН с родственниками заложников ХАМАС

      В Британии оценили отношение Байдена к мировому влиянию Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости