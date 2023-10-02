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12:45, 2 октября 2023Мир

В Австрии выступили против аналогичных НАТО гарантий безопасности для Киева

Глава МИД Австрии Шалленберг выступил против коллективной обороны Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Гарантии безопасности для Украины не должны включать в себя аналогичные НАТО обязательства по коллективной обороне. С таким заявлением выступил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в преддверии встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в Киеве, сообщает ТАСС.

Шалленберг считает, что гарантии безопасности Украины необходимы, но нужно брать в расчет то, что будет со страной после завершения конфликта. Соответственно, гарантии не должны подразумевать обязательства по оказанию военной помощи аналогичные пятой статьи договора НАТО.

В Статье 5 Североатлантического договора закрепляется принцип коллективной обороны, согласно которому страны-члены НАТО должны прийти на помощь любому государству-члену, подвергшемуся вооруженному нападению.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность во вступлении Украины в альянс. Он также отметил важность получения гарантий безопасности для Киева, поскольку иначе, по его мнению, «история может повториться».

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    Дарья Балацкая
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