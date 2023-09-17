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02:33, 17 сентября 2023Мир

Генсек НАТО выразил уверенность во вступлении Украины в альянс

Столтенберг: рано или поздно Украина станет частью НАТО
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Украина рано или поздно обязательно станет членом НАТО, считает генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что у него в этом нет никаких сомнений, однако не уточнил, когда именно страна вступит в альянс. Столтенберг допустил, что украинский конфликт может затянуться. «Большинство войн длятся дольше, чем предполагается в самом начале. Поэтому мы должны быть готовы к долгой войне на Украине», — заявил он.

По словам генсека, если решение о прекращении боевых действий примет Украина, то она «перестанет существовать». При этом, добавил он, подобный шаг со стороны России приведет к миру. Столтенберг также отметил важность получения гарантий безопасности для Киева, поскольку иначе, по его мнению, «история может повториться».

Ранее генеральный секретарь альянса заявил, что Украина как никогда близка к вступлению в НАТО. Он рассказал, что на июльском саммите альянса в Вильнюсе был принят ряд решений, которые приближают ее членство.

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    Марина Совина
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