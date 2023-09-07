Столтенберг заявил о близости Украины к вступлению в НАТО

Столтенберг заявил, что Украина как никогда близка к членству в НАТО

Украина как никогда близка к вступлению в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Его слова приводит РИА Новости.

«На саммите НАТО в Вильнюсе мы сделали ряд решений, которые приближают Украину к альянсу. Мы повторили нашу позицию, что Украина станет членом НАТО, но мы также добавили три элемента, которые приближают это членство», — сказал политик.

По его словам, альянс принял комплексный пакет помощи и согласовал его финансирование, чтобы добиться полной совместимости украинской армии с НАТО. Кроме того, укреплено политическое сотрудничество благодаря созданию Совета НАТО-Украина, добавил Столтенберг.

Помимо этого, НАТО отменила выполнение Плана действий по членству для Украины, сократив ее путь в НАТО с двух шагов до одного, заключил политик.

Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший предположил, что НАТО развалится в случае вступления Североатлантического альянса в прямой военный конфликт с Россией. Он отметил, что не все члены военного блока готовы конфликтовать с Россией.