Кеннеди-младший назвал условие развала НАТО

Кеннеди-младший: НАТО развалится, если вступит в военный конфликт с Россией

Военный блок НАТО развалится в случае вступления в прямое военный конфликт с Россией. С таким заявлением в интервью телеканалу GB News выступил кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший.

«Если альянс вступит в военный конфликт с Россией, то он развалится. Не все страны НАТО готовы конфликтовать с Россией. Например, Греция», — отметил политик, добавив, что «никто не хочет противостоять России».

Ранее шведский экономист и дипломат Андерс Ослунд предположил, что НАТО может развалиться в случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента США.