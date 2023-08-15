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14:51, 15 августа 2023Мир

Кеннеди-младший назвал условие развала НАТО

Кеннеди-младший: НАТО развалится, если вступит в военный конфликт с Россией
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ringo Chiu / Globallookpress.com

Военный блок НАТО развалится в случае вступления в прямое военный конфликт с Россией. С таким заявлением в интервью телеканалу GB News выступил кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший.

«Если альянс вступит в военный конфликт с Россией, то он развалится. Не все страны НАТО готовы конфликтовать с Россией. Например, Греция», — отметил политик, добавив, что «никто не хочет противостоять России».

Ранее шведский экономист и дипломат Андерс Ослунд предположил, что НАТО может развалиться в случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента США.

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    Глеб Бажуткин
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