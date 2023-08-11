На Западе назвали возможную причину развала НАТО

Шведский дипломат Ослунд допустил развал НАТО из-за переизбрания Трампа

Шведский экономист и дипломат Андерс Ослунд предположил, в каком случае НАТО может прекратить свое существование. Об этом он высказался в интервью журналисту Эйнулле Фатуллаеву, опубликованному на YouTube.

Ослунд напомнил, что Трамп никогда не критиковал действия российского президента Владимира Путина. По его мнению, политик работает на российского лидера. «Мы знаем хорошо, что Трамп почти кончил НАТО и хотел вывести США из альянса. Джон Болтон, его бывший советник по национальной безопасности, сказал, что он это точно сделает, если его переизберут», — допустил дипломат.

Эксперт также назвал Трампа угрозой для безопасности Запада «в целом». Многие страны, включая государства Прибалтики и Польша, стремятся заявить, что США всегда на их стороне вне зависимости от руководства в Вашингтоне. Однако это не соответствует действительности, заключил Ослунд.

Ранее Трамп обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах. Он уточнил, что для этого встретится с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.