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22:38, 12 января 2024Мир

В НАТО высказались о длительности конфликта России и Украины

Замгенсека НАТО Джоанэ: конфликт России и Украины не закончится даже в 2025 году

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ в интервью румынскому телеканалу Digi 24 призвал готовиться к тому, что конфликт Украины и России будет длиться еще долго и, возможно, не закончится даже в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы нигде не видим военной способности одержать решающую победу тем или иным способом. Мы ожидаем затяжную войну с небольшими наступлениями, контрнаступлениями, с завоеванием и потерей территорий», — сказал Джоанэ.

При этом он подчеркнул, что НАТО продолжит оказывать поддержку Киеву. Также он отметил, что важно не допустить возможного приближения российских военных к румынской границе.

Ранее стало известно, что Украина обсуждает со странами НАТО привлечение кораблей альянса к охране коридоров в Черном море. Однако информации о реализации переговоров пока нет.

10 января Зеленский во время пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой заявил, что ждет от НАТО конкретики в вопросе присоединения Киева к блоку. В свою очередь, литовский лидер пообещал коллеге, что Украина обязательно присоединится к альянсу. По его словам, осталось только решить вопрос с датой вступления.

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      Марина Совина
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