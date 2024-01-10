Президент Литвы пообещал Украине включение в НАТО

Науседа: Украина обязательно станет членом НАТО, остался вопрос с датой принятия

Украина обязательно станет членом Организации Североатлантического договора (НАТО), нужно только решить вопрос с датой принятия, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Об этом сообщает ТАСС.

С таким заявлением Науседа выступил по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, сомнения о включении Украины в НАТО рассеялись после саммита альянса в Вильнюсе.

«Вопроса о членстве Украины в НАТО нет, остался вопрос, когда она будет принята в альянс», — заявил политик. Он также добавил, что Литва будет оказывать дальнейшую помощь Украине в процессе ее вступления в организацию.

Ранее Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с Науседой потребовал от НАТО конкретики в вопросе вступления страны в Североатлантический альянс.