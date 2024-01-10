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16:26, 10 января 2024Бывший СССР

Зеленский потребовал от НАТО конкретики

Зеленский потребовал от НАТО конкретики в вопросе вступления Украины в альянс

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от НАТО конкретики в вопросе вступления страны в Североатлантический альянс. Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, трансляцию вел телеканал LRT.

«А насчет политических решений (...) хочется получить хотя бы один конкретный шаг на встречу», — сказал Зеленский.

10 января украинский лидер прибыл в Литву для переговоров по безопасности и евроинтеграции. Глава республики проведет встречи с представителями политических сил, СМИ и украинской общины. Позднее во время совместной пресс-конференции президент Литвы заверил, что Украина в феврале получит бронетранспортеры M577. По его словам, государственный совет обороны одобрил пакет помощи Киеву.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что процесс присоединения Украины к НАТО не может начаться в момент, когда происходит вооруженный конфликт, однако Киев должен получить гарантии.

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      Кристина Есикова
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