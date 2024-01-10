Пресс-служба президента Украины: Владимир Зеленский прибыл в Литву

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Литву для переговоров по безопасности и евроинтеграции. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера в Telegram-канале.

«Со временем буду в Таллине и Риге, а сегодня — Вильнюс. Переговоры с президентом, премьер-министром, спикером Сейма. Встречи с представителями политических сил, СМИ и украинской общины», — сказано в официальном заявлении.

Отмечается, что в повестке визита переговоры по безопасности, интеграция в Европейский Союз и НАТО, сотрудничество в области радиоэлектронной борьбы и беспилотных летальных аппаратов, а также координация европейской поддержки.

9 января Зеленский провел телефонный разговор с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. В рамках диалога лидеры двух стран рассмотрели возможности расширения пропускной способности погранпереходов для показателя в 4 миллиона тонн.

