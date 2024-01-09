Зеленский обсудил с президентом Румынии увеличение объема украинского экспорта

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом об увеличении объема украинского экспорта. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам политика, ежемесячный украинский экспорт через Румынию вырос с двух до трех миллионов тонн. В рамках диалога лидеры двух стран рассмотрели возможности расширения пропускной способности погранпереходов для показателя в четыре миллиона тонн.

Зеленский также обсудил с румынским коллегой программу подготовки украинских пилотов F-16. Кроме того, они договорились начать работу над двусторонними гарантиями безопасности на основе Вильнюсской декларации G7.

Ранее Владимир Зеленский призвал Европу преподать урок России за проведение спецоперации. Он также отметил, что европейским странам необходимо сформировать единую оружейную промышленность.