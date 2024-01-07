«РБК-Украина»: Зеленский призвал Европу преподать урок России за спецоперацию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что странам Европы следует преподать урок России за проведение спецоперации. Его слова приводит «РБК-Украина».

Зеленский подчеркнул, что существует способ одержать победу над Россией. По его мнению, для этого Евросоюзу необходимо сформировать единую оружейную промышленность. Политик также выделил вклад Швеции в общее производство техники.

«Но российскую агрессию можно победить. Но чтобы преподать им урок, что агрессия не может привести к добру, необходима солидарность», — призвал он.

2 января Зеленский сообщил, что попросил у Запада предоставить немецкие ракеты Taurus для разрушения Крымского моста и изоляции полуострова от России. По его мнению, скорость успеха Вооруженных сил Украины (ВСУ) зависит от военной помощи западных партнеров.