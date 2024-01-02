Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:41, 2 января 2024Бывший СССР

Зеленский попросил у Запада ракеты для уничтожения Крымского моста

Зеленский попросил у Запада ракеты Taurus для уничтожения Крымского моста

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Украинский президент Владимир Зеленский попросил у Запада предоставить немецкие ракеты Taurus, чтобы разрушить Крымский мост и изолировать полуостров от России. Об этом он рассказал в интервью The Economist.

По словам украинского политика, скорость успеха Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет зависеть от военной помощи, которую Киев получит от западных партнеров. Он рассказал, что обратился к ним с просьбой предоставить дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

«Это может позволить Украине разрушить мост стоимостью 4 миллиарда долларов, фактически изолируя Крымский полуостров от России», — пишет издание.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Киев все еще рассчитывает получить от Германии Taurus.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Запретное слово в правительственных кругах» На Западе рассказали, что прогнозы главкома ВСУ привели Зеленского в ярость

      Маск назвал 2024 год безумнее предыдущих

      Зеленский попросил у Запада ракеты для уничтожения Крымского моста

      В Киеве рассказали о личной задаче Путина по борьбе ракетами ВСУ

      Зеленский высказался о возможности переговоров с Россией

      Зеленский призвал украинцев выбрать между демократией и контрнаступлением

      Зеленский назвал задачи ВСУ против России на 2024 год

      В США рассказали о давлении на Израиль

      Отказ Аргентины от вступления в БРИКС назвали глупостью

      Массовые задержания мигрантов произошли в новогоднюю ночь в Москве и Петербурге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости