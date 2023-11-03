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14:10, 3 ноября 2023Бывший СССР

Кулеба напомнил о надеждах Украины на получение ракет Taurus

Кулеба: Украина все еще рассчитывает получить от Германии ракеты Taurus

Фото: Andrew Wheeler / Bloomberg / Getty Images

Украина все еще рассчитывает получить от Германии дальнобойные крылатые ракеты Taurus. О надеждах Киева напомнил глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба в эфире немецкого телеканала ZDF.

«Как мы понимаем, вопрос по Taurus обсуждается, но немецкое правительство требует больше времени, чтобы сформировать финальное решение», — сказал он.

Ранее Кулеба признался в попытках вызвать у Берлина чувство вины перед Киевом. По его словам, Германия испытывает вину за действия правительства во время мировых войн XX века, но эти чувства не распространяются на Украину.

В сентябре министр в жесткой форме потребовал от Германии поставок Taurus. «Вы все равно это сделаете. Я не понимаю, почему мы теряем время», — заявил он.

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      Алевтина Запольская
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