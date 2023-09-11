Кулеба потребовал от Германии поставить Украине ракеты Taurus

Глава МИД Украины Кулеба потребовал от Германии поставить ВСУ ракеты Taurus

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от Германии поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Об этом пишет Die Zeit.

«Вы все равно это сделаете. Я не понимаю, почему мы теряем время», — заявил глава ведомства в беседе с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

Бербок объяснила решение не поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты опасениями Германии, что Киев будет наносить удары вглубь России. «Мы более чем осведомлены о ситуации, но сначала мы проясним все вопросы», — сказала министр.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не будет поставлять Украине ракеты, только потому что такое решение приняли США. «В этом конфликте нет автоматизма», — сказал он. Глава МО ФРГ также отметил, что Берлин пока не может принять решение о поставке Киеву ракет Taurus.