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22:54, 11 сентября 2023Бывший СССР

Кулеба потребовал от Германии поставить Украине ракеты Taurus

Глава МИД Украины Кулеба потребовал от Германии поставить ВСУ ракеты Taurus
СюжетРакетные удары по Украине:
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Efrem Lukatsky / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от Германии поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Об этом пишет Die Zeit.

«Вы все равно это сделаете. Я не понимаю, почему мы теряем время», — заявил глава ведомства в беседе с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

Бербок объяснила решение не поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты опасениями Германии, что Киев будет наносить удары вглубь России. «Мы более чем осведомлены о ситуации, но сначала мы проясним все вопросы», — сказала министр.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не будет поставлять Украине ракеты, только потому что такое решение приняли США. «В этом конфликте нет автоматизма», — сказал он. Глава МО ФРГ также отметил, что Берлин пока не может принять решение о поставке Киеву ракет Taurus.

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    Марина Совина
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