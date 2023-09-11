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22:46, 11 сентября 2023Мир

Германия отказалась поставлять Киеву ракеты автоматически вслед за США

Глава МО ФРГ: Берлин не будет поставлять Киеву ракеты автоматически вслед за США

Фото: IMAGO / Arnulf Hettrich / Global Look Press

Германия не будет поставлять Украине ракеты, только потому что такое решение приняли США. Такое заявление сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает Reuters.

«В этом конфликте нет автоматизма», — сказал он. Глава МО ФРГ также отметил, что Берлин пока не может принять решение о поставке Киеву ракет Taurus.

Как отмечает агентство, канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно давал понять, что в вопросах поставок оружия Берлин будет действовать только по согласованию с Вашингтоном.

10 сентября Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден в скором времени может принять положительное решение об отправке ВСУ ракет ATACMS. В свою очередь, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты не изменили свою позицию по поводу возможных поставок Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. «Скажу только, что эти разговоры у нас с украинскими коллегами продолжаются, как и внутри правительства США. Однако на этом этапе у нас нет новой позиции, о которой можно было бы объявить», — сказал он.

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    Марина Совина
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