Байден в скором времени примет решение об отправке ракет большой дальности Киеву

FT: Байден скоро примет решение об отправке ракет большой дальности Киеву

Президент США Джо Байден в скором времени может принять положительное решение об отправке Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракет большой дальности ATACMS. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

«Решение [поставить Украине ATACMS] может быть принято в ближайшее время», — заявил собеседник газеты.

ATACMS — тактическая баллистическая ракета класса «земля-земля» компании Lockheed Martin с дальностью действия до 300 километров. Киев неоднократно уговаривал союзников поставить это вооружения для борьбы с российскими складами боеприпасов и штабными пунктами, расположенным далеко от линии фронта.

4 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что американская администрация пока не приняла решение насчет поставок ATACMS. Он призвал союзников ускорить этот процесс, назвав его «более чем естественным».