Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:53, 10 сентября 2023Мир

Байден в скором времени примет решение об отправке ракет большой дальности Киеву

FT: Байден скоро примет решение об отправке ракет большой дальности Киеву

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден в скором времени может принять положительное решение об отправке Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракет большой дальности ATACMS. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

«Решение [поставить Украине ATACMS] может быть принято в ближайшее время», — заявил собеседник газеты.

ATACMS — тактическая баллистическая ракета класса «земля-земля» компании Lockheed Martin с дальностью действия до 300 километров. Киев неоднократно уговаривал союзников поставить это вооружения для борьбы с российскими складами боеприпасов и штабными пунктами, расположенным далеко от линии фронта.

4 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что американская администрация пока не приняла решение насчет поставок ATACMS. Он призвал союзников ускорить этот процесс, назвав его «более чем естественным».

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Россиян предостерегли от путешествий по Евросоюзу на личном автомобиле

    Россиянам пообещали наступление зрелого бабьего лета

    Россия потребовала извинений от Франции в адрес своего журналиста

    В Приморье запустят производство нового пикапа от Sollers

    Байден в скором времени примет решение об отправке ракет большой дальности Киеву

    Футболист сборной России оценил отстранение от международных турниров

    США призвали к открытию коридоров в Карабах для доставки гуманитарных грузов

    Доктор Гинзбург объяснил важность витаминов для здоровья человека

    В Совфеде прокомментировали итоговую декларацию G20

    Турция попросит ООН направить России письмо по зерновой сделке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости