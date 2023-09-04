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21:18, 4 сентября 2023Бывший СССР

Кулеба назвал нерешенным вопрос поставок Украине ракет ATACMS

Глава МИД Украины Кулеба: решение о передаче ракет ATACMS в США пока не принято

Фото: Alina Smutko / Reuters

Власти США пока не приняли решение о передаче Киеву ракет ATACMS. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает «Укринформ».

Он пояснил, что сейчас Вашингтон проводит анализ данных, связанных с применением и количеством техники. По словам министра, он обсуждал вопрос поставок ракет с американским госсекретарем Энтони Блинкеном в ходе их последнего разговора.

Кулеба призвал Германию и США передать Украине ATACMS, отметив, что это «будет более чем естественно». Он подчеркнул, что Франция и Великобритания уже приняли соответствующее решение.

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    Марина Совина
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