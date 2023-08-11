На Украине пообещали использовать ATACMS и Taurus только на территории страны

Кулеба: ATACMS и Taurus будут использованы только на территории Украины

Немецкие ракеты дальнего действия Taurus и американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые Киев просит у союзников, будут использованы только на территории Украины. Об этом на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что оба вида ракет необходимы для успеха украинского наступления, и попросил союзников их предоставить. Кулеба заверил, что использоваться они будут только внутри границ Украины.

Ранее стало известно, что Германия отложила принятие решения возможной поставке Украине ракет дальнего действия Taurus. По словам источника в кабмине ФРГ, на правительство в этом вопросе «оказывается давление» со стороны бундестага.

Также сообщается, что власти Германии попросили производителя ракет ограничить радиус действия снарядов перед их отправкой на Украину, чтобы исключить нанесение ударов по территории России.