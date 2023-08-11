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18:21, 11 августа 2023Бывший СССР

На Украине пообещали использовать ATACMS и Taurus только на территории страны

Кулеба: ATACMS и Taurus будут использованы только на территории Украины

Фото: Ivan Lyubysh-Kirdey / Reuters

Немецкие ракеты дальнего действия Taurus и американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые Киев просит у союзников, будут использованы только на территории Украины. Об этом на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что оба вида ракет необходимы для успеха украинского наступления, и попросил союзников их предоставить. Кулеба заверил, что использоваться они будут только внутри границ Украины.

Ранее стало известно, что Германия отложила принятие решения возможной поставке Украине ракет дальнего действия Taurus. По словам источника в кабмине ФРГ, на правительство в этом вопросе «оказывается давление» со стороны бундестага.

Также сообщается, что власти Германии попросили производителя ракет ограничить радиус действия снарядов перед их отправкой на Украину, чтобы исключить нанесение ударов по территории России.

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    Алевтина Запольская
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