Власти ФРГ попросили производителя ракет Taurus ограничить их радиус действия

Erste: бундесвер попросил производителя Taurus ограничить их радиус действия

Бундесвер попросил производителя дальнобойных крылатых ракет Taurus ограничить их радиус действия перед отправкой на Украину, пишет издание Das Erste.

«Таким образом канцлер Олаф Шольц пытается исключить возможность нанесения ВСУ ударов по российской территории дальнобойными ракетами», — утверждают авторы. По данным издания, только после выполнения такого условия власти ФРГ начнут отправку Taurus Украине. Таким образом, решение о поставках ракет Киеву фактически принято.

При этом ранее немецкая газета BILD со ссылкой на источник в кабмине Германии писала, что Берлин отложил принятие решения о возможной поставке ракет дальнего действия Taurus.