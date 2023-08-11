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13:54, 11 августа 2023Мир

Германия отложила принятие решения о поставке ракет Taurus Украине

BILD: ФРГ отложила принятие решения о поставке дальнобойных ракет Taurus Украине

Фото: Sergey Kohl / Shutterstock / Fotodom

Берлин отложил принятие решения о возможной поставке ракет дальнего действия Taurus. Об этом сообщает немецкая газета BILD со ссылкой на источник в кабмине Федеративной республики Германии (ФРГ).

«В настоящее время решение не готовится», — заявил собеседник газеты, добавив, что на немецкое правительство в этом вопросе «оказывается давление» со стороны депутатов бундестага.

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«Таурусов у нас достаточно. Хорошая деталь сразу готова к использованию. Украине они нужны срочно», — приводит BILD слова главы комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. В ходе парламентских дебатов депутат указала, что долгие распри в канцелярии по поводу отправки дальнобойных ракет «напоминают ей историю с танками».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве Германии сообщило, что Берлин ведет переговоры с компанией-производителем ракетных систем MBDA о передаче Украине крылатых ракет Taurus.

10 августа депутат бундестага ФРГ от Левой партии Севим Дагделен заявила, что поставка на Украину «крылатых ракет, которые могут поражать российские города далеко за пределами границы, привела бы к очередной опасной эскалации».

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    Глеб Бажуткин
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