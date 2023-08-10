В Германии выступили против поставок дальнобойных ракет Украине

Депутат Дагделен: поставка ВСУ ракет Taurus приведет к втягиванию ФРГ в конфликт

Поставки дальнобойных ракет немецкого производства Taurus Вооруженным силам Украины (ВСУ) могут привести к втягиванию Германии в украинский конфликт и прямому военному столкновению с Россией. С таким заявлением выступила депутат бундестага ФРГ от Левой партии Севим Дагделен, ее цитирует РИА Новости.

«Поставка на Украину немецких крылатых ракет с радиусом действия 500 километров Taurus, которые могут поражать российские города далеко за пределами границы, привела бы к очередной опасной эскалации», — сказала она, напомнив, что, согласно социологическим опросам, две трети населения Германии выступают против этой инициативы.

По словам парламентария, подобный шаг Берлина «подтолкнул бы Германию ближе к прямой войне с Россией». Дагделен также назвала наивными слова других депутатов, что Киев не будет использовать эти вооружения для ударов по глубоким российским тылам.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что вовлеченность Германии в конфликт на Украине может привести к войне с Россией. Политик также отметил, что санкции, введенные в отношении России, оборачиваются против Германии.