В Германии заявили о перспективе войны с Россией

Депутат бундестага Котре заявил о риске войны России и Германии

Вовлеченность Германии в конфликт на Украине может привести к войне с Россией. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре в эфире YouTube-канала Deutschland Kurier.

По его словам, Германии не следовало поставлять оружие Украине, а необходимо начать продвигать мирные инициативы. Котре также заявил, что Берлин должен поддерживать отношения с Москвой.

Немецкий политик считает, что санкции, введенные в отношении России, оборачиваются против Германии.

В феврале Котре заявил, что правительство Германии скрывает расходы Берлина на поддержку Украину в военном конфликте с Россией. По его словам, замалчиваются в том числе расходы на обучение украинских военных.