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15:48, 20 февраля 2023Мир

В бундестаге обвинили правительство ФРГ в сокрытии военных расходов на Украину

Депутат партии АдГ обвинил правительство Германии в сокрытии военных расходов на Украину

Фото: Maheshkumar Painam / Unsplash

Федеральное правительство Германии скрывает расходы Берлина на поддержку Украину в военном конфликте с Россией, с таким обвинением выступил депутат немецкого парламента Штеффен Котре. Его слова приводятся в релизе на сайте Бундестага.

«В представленной кабмином ФРГ информации не хватает не только сведений о поставках боеприпасов, например, к таким суперсовременным системам противоракетной обороны как IRIS-T, но замалчиваются расходы по обучению украинских солдат», — сказал парламентарий от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Ранее ФРГ начала переговоры на таможне со Словакией насчет экспорта оружия для Украины. Сообщается, что Берлин ведет переговоры с Братиславой насчет юридических коллизий при поставке помощи Украине в виде различных вооружений.

18 февраля зампредседатель Совбеза РФ Медведев назвал главу МИД Германии Анналену Бербок «полезной дурой».

До этого глава немецкого внешнеполитического ведомства на ходе Мюнхенской конференции заявила о том, что поворот Москвы на «360 градусов» осчастливит мир.

Глеб Бажуткин
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