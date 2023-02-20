В бундестаге обвинили правительство ФРГ в сокрытии военных расходов на Украину

Депутат партии АдГ обвинил правительство Германии в сокрытии военных расходов на Украину

Федеральное правительство Германии скрывает расходы Берлина на поддержку Украину в военном конфликте с Россией, с таким обвинением выступил депутат немецкого парламента Штеффен Котре. Его слова приводятся в релизе на сайте Бундестага.

«В представленной кабмином ФРГ информации не хватает не только сведений о поставках боеприпасов, например, к таким суперсовременным системам противоракетной обороны как IRIS-T, но замалчиваются расходы по обучению украинских солдат», — сказал парламентарий от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Ранее ФРГ начала переговоры на таможне со Словакией насчет экспорта оружия для Украины. Сообщается, что Берлин ведет переговоры с Братиславой насчет юридических коллизий при поставке помощи Украине в виде различных вооружений.

18 февраля зампредседатель Совбеза РФ Медведев назвал главу МИД Германии Анналену Бербок «полезной дурой».

До этого глава немецкого внешнеполитического ведомства на ходе Мюнхенской конференции заявила о том, что поворот Москвы на «360 градусов» осчастливит мир.