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19:46, 18 февраля 2023Мир

Глава МИД ФРГ заявила о счастье мира в случае поворота Москвы на «360 градусов»

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что поворот Москвы на «360 градусов» осчастливит мир

Фото: Petr David Josek / Reuters

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о том, что поворот Москвы на «360 градусов» осчастливит мир. Об этом она сообщила, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Политический деятель сравнила Россию и Германию, заявив о том, что ее государство повернулось на 360 градусов, перестав держать нейтралитет и начав поставку оружия Киеву.

На вопрос о том, возможно ли обеспечить Украине безопасность в долгосрочной перспективе, Бербок ответила отрицательно. «Если он (президент России Владимир Путинприм. "Лентыю.ру") не изменит свою позицию на 360 градусов, то нет», — заявила глава МИД ФРГ.

Ранее Анналена Бербок выступила против территориальных уступок со стороны Украины. «Все требования отдать занятые области, сдать Украину означали бы поощрение этой войны. Мы не будем этого делать», — заявила политический деятель.

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Анастасия Астахова
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