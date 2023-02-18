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16:08, 18 февраля 2023Мир

Глава МИД ФРГ выступила против территориальных уступок со стороны Украины

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступила против территориальных уступок со стороны Украины

Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступила против территориальных уступок со стороны Украины. Об этом она сообщила, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Все требования отдать занятые области, сдать Украину, означали бы поощрение этой войны. Мы не будем этого делать», — заявила политический деятель.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус прокомментировал инициативу, которую запустили общественные деятели страны с требованием прекратить поставки оружия Украине и сфокусироваться на дипломатическом урегулировании конфликта. Он назвал ее «довольно наивной», так как, по его мнению, инициатива дает России знак делать то, что она захочет.

В начале февраля власти Украины пожаловались на нежелание Берлина помогать с передачей танков Leopard 1 и Leopard 2. Украинский лидер Владимир Зеленский признался, что ему эмоционально тяжело вести дебаты о военной поддержке Киева.

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Анастасия Астахова
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