Зеленский пожаловался на нежелание Германии помогать Украине оружием

Зеленский заявил о сложном этапе отношений с ФРГ из-за западных поставок оружия и техники

Украина часто сталкивается с нежеланием помогать Киеву поставками западного оружия и техники, одним из таких примеров является Германия. О сложном этапе отношений Киева и Берлина заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью для Der Spiegel.

«Только сейчас мы снова находимся на сложном этапе с этими дебатами о [поставках] немецких танков [Leopard 1 и 2], это эмоционально и сложно. Приходится заставлять его [канцлера ФРГ] помогать Украине и постоянно убеждать его, что эта помощь нужна не нам, а всей Европе», — пожаловался Зеленский.

Ранее украинский президент заявил, что Киев изначально не планировал выполнять Минские соглашения, но использовал их преимущественно для обмена военнопленными. Он добавил, что то же самое он заявил президенту России Владимиру Путину в 2019 году во время встречи в нормандском формате.