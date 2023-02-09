Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:42, 9 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский признался в отсутствии намерений выполнять Минские соглашения

Президент Украины Зеленский вновь заявил, что не собирался выполнять Минские соглашения

Фото: Johanna Geron / Reuetrs

Украина изначально не планировала выполнять Минские соглашения, но использовала их преимущественно для обмена военнопленными. В этом признался украинский президент Владимир Зеленский в интервью журналу Der Spiegel.

«Что касается "Минска" в целом, я сказал [президенту Франции] Эммануэлю Макрону и [бывшему канцлеру Германии] Ангеле Меркель: мы не сможем его так реализовать», — заявил он об отсутствии намерений выполнять положения документа. Зеленский добавил, что то же самое он заявил президенту России Владимиру Путину в 2019 году, во время встречи в нормандском формате.

Ранее Зеленский заявил, что подписанные в 2015 году Минские соглашения были уступкой России и не могли урегулировать конфликт. «В [соглашения] не был включен вопрос о Крыме. И когда я спросил у европейцев, когда мы собираемся поднять этот вопрос, они сказали, что не здесь и не сейчас… Я никогда не мог говорить о Крыме в Нормандии. Это была настоящая проблема», — рассказал политик.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Зеленский признался в отсутствии намерений выполнять Минские соглашения
Названа вызывающая тяжелое похмелье закуска
В России назвали срок принятия решения по альтернативным котировкам нефти
Путин высказался о причине начала боевых действий на Украине
Любитель копаться в помойке нашел в мусоре вещи на 8,5 миллиона рублей
Байден прокомментировал возможность приезда на Украину
Подмосковный мэр замазал на фото логотип Prada на пуховике за 340 тысяч рублей
Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов после взрыва в Новосибирске
ФСБ допросила задержанного по делу о взрыве газа в Новосибирске
Португалия объяснила невозможность передать истребители Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.