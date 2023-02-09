Зеленский признался в отсутствии намерений выполнять Минские соглашения

Президент Украины Зеленский вновь заявил, что не собирался выполнять Минские соглашения

Украина изначально не планировала выполнять Минские соглашения, но использовала их преимущественно для обмена военнопленными. В этом признался украинский президент Владимир Зеленский в интервью журналу Der Spiegel.

«Что касается "Минска" в целом, я сказал [президенту Франции] Эммануэлю Макрону и [бывшему канцлеру Германии] Ангеле Меркель: мы не сможем его так реализовать», — заявил он об отсутствии намерений выполнять положения документа. Зеленский добавил, что то же самое он заявил президенту России Владимиру Путину в 2019 году, во время встречи в нормандском формате.

Ранее Зеленский заявил, что подписанные в 2015 году Минские соглашения были уступкой России и не могли урегулировать конфликт. «В [соглашения] не был включен вопрос о Крыме. И когда я спросил у европейцев, когда мы собираемся поднять этот вопрос, они сказали, что не здесь и не сейчас… Я никогда не мог говорить о Крыме в Нормандии. Это была настоящая проблема», — рассказал политик.