Зеленский назвал Минские соглашения уступкой России

Президент Украины Зеленский назвал Минские соглашения 2015 года уступкой России

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что подписанные в 2015 году Минские соглашения были уступкой России и не могли урегулировать конфликт. Он заявил об этом в интервью газете Le Figaro.

«В [соглашения] не был включен вопрос о Крыме. И когда я спросил у европейцев, когда мы собираемся поднять этот вопрос, они сказали, что не здесь и не сейчас… Я никогда не мог говорить о Крыме в Нормандии. Это была настоящая проблема», — рассказал политик. Он назвал это умышленной ошибкой, которую так и не устранили.

По словам Зеленского, он говорил об этом и экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, и французскому президенту Эммануэлю Макрону. Он подчеркивал, что в таком виде Минские соглашения не могут быть реализованы.

Украинский политик дал интервью в рамках визита в Европу. Он уже был в Лондоне и прибыл в Париж на встречу с Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Затем он отправится в Брюссель.