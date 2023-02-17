Глава Минобороны Германии оценил инициативу с призывом к миру на Украине

Глава Минобороны Писториус назвал наивной петицию деятелей ФРГ о призыве к миру на Украине

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус прокомментировал инициативу, которую запустили общественные деятели страны с требованием прекратить поставки оружия Украине и сфокусироваться на дипломатическом урегулировании конфликта. Об этом он высказался в беседе с телеканалом Welt.

Писториус оценил петицию деятелей ФРГ с призывом к миру на Украине и назвал ее «довольно наивной». По его мнению, инициатива дает России знак делать то, что она захочет.

Петиция «Манифест за мир», авторами которой стали политик Сара Вагенкнехт и немецкий журналист, основательница журнала Emma феминистка Алиса Шварцер, была опубликована 10 февраля на портале change.org. В ней деятели призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца прекратить увеличивать поставки оружия Киеву и начать мирные переговоры. Обращение подписали более 500 тысяч человек.