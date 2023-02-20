В Евросоюзе начали переговоры со Словакией насчет Украины
ФРГ начала переговоры на таможне со Словакией насчет экспорта оружия на Украину
Федеративная Республика Германия (ФРГ) ведет переговоры на таможне со Словакией насчет экспорта оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишетРИА Новости.
Сообщается, что Федеративная Республика ведет переговоры с Братиславой насчет юридических коллизий при поставке помощи Украине в виде различных вооружений. С таким заявлением выступил представитель министерства обороны Германии, передает агентство.
Ранее Евросоюз призывал прекратить военную и финансовую поддержку Украины. С таким обращением выступили депутаты Европарламента Марсель де Грааф (Нидерланды), Иоахим Кус (Германия), Бернхард Зимниок (Германия), Милан Угрик (Словакия), Иван Вилибор Синчич (Хорватия).