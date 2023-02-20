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14:03, 20 февраля 2023Мир

В Евросоюзе начали переговоры со Словакией насчет Украины

ФРГ начала переговоры на таможне со Словакией насчет экспорта оружия на Украину

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Федеративная Республика Германия (ФРГ) ведет переговоры на таможне со Словакией насчет экспорта оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишетРИА Новости.

Сообщается, что Федеративная Республика ведет переговоры с Братиславой насчет юридических коллизий при поставке помощи Украине в виде различных вооружений. С таким заявлением выступил представитель министерства обороны Германии, передает агентство.

Ранее Евросоюз призывал прекратить военную и финансовую поддержку Украины. С таким обращением выступили депутаты Европарламента Марсель де Грааф (Нидерланды), Иоахим Кус (Германия), Бернхард Зимниок (Германия), Милан Угрик (Словакия), Иван Вилибор Синчич (Хорватия).

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Глеб Бажуткин
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