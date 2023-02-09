В ЕС призвали прекратить военную и финансовую поддержку Украины

Группа депутатов Европарламента подняла вопрос о начале мирных переговоров с Россией

Мирные отношения с Россией отвечают стратегическим интересам Евросоюза, заявила группа депутатов Европарламента от разных стран. В тексте их обращения к Еврокомиссии (есть в распоряжении «Ленты.ру») парламентарии спрашивают о готовности Европы начать мирные переговоры с Москвой и немедленно прекратить всю военную и финансовую поддержку Украины.

С обращением выступили депутаты Марсель де Грааф (Нидерланды), Иоахим Кус (Германия), Бернхард Зимниок (Германия), Милан Угрик (Словакия), Иван Вилибор Синчич (Хорватия).

«В ряде отчетов указывается, что спецслужбы советуют правительству США начать мирные переговоры с Россией, чтобы предотвратить третью мировую войну. В этих отчетах также говорится, что мирные переговоры необходимы и выгодны стратегическим интересам США. Такой призыв поддерживает и Дональд Трамп», — говорится в обращении депутатов.

Парламентарии ссылаются на данные американского исследовательского цента RAND Сorporation, который в конце января представил доклад «Как избежать долгой войны: политика США и траектория российско-украинского конфликта». В отчете, который цитируют парламентарии, говорилось о важности сохранения мира, смягчении санкций против России, а также о необходимости Киева участвовать в переговорном процессе для разрешения конфликта.

В связи с этим депутаты обратились к Еврокомиссии с рядом вопросах относительно мирных переговоров и политики в отношении Украины.

Готова ли Еврокомиссия вступить в мирные переговоры с Россией и призвать Украину к конструктивному участию в этих переговорах? Готова ли Еврокомиссия немедленно прекратить всю военную и финансовую поддержку Украины, чтобы можно было начать эти мирные переговоры? Поддерживает ли Еврокомиссия точку зрения Rand Corporation о том, что мир необходим и выгоден для стратегических интересов США и тем более ЕС? текст обращения депутатов

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о готовности ЕС к мирным переговорам по Украине. По его словам, все, кто на данный момент пытался вести переговоры с Москвой, ушли ни с чем. Боррель отметил, что, пока ситуация не изменится, единственный способ положить конец конфликту — «предоставить Украине средства».

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о несоответствии заявлений главы дипломатии ЕС реальному положению вещей.

«Хотим напомнить, что Россия неоднократно, на всех площадках и на разных уровнях повторяла об открытости к переговорам по урегулированию конфликта на Украине без предварительных и неприемлемых условий, но именно Украина по приказу извне переговоры покинула», — сказала она.