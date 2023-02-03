Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:20, 3 февраля 2023Мир

Боррель заверил в готовности ЕС к переговорам по Украине

Боррель заявил, что Евросоюз всегда открыт для мирных переговоров по Украине

Фото: Nicolas Landemard / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Евросоюз всегда готов к мирным переговорам по Украине. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в беседе с Der Standard.

«В то время как европейцы всегда открыты для любого, кто искренне стремится к прекращению [конфликта] путем переговоров, Россия до сих пор ясно давала понять, что намерена упорствовать», — указал он. Боррель отметил, что все, кто на данный момент пытался вести переговоры с Москвой, ушли ни с чем.

Он отметил, что, пока ситуация не изменится, единственный способ положить конец конфликту — «предоставить Украине средства».

Материалы по теме:
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы. Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы.Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
18 января 2023
«Решение принимали быстро» Из-за конфликта украинских спецслужб погиб переговорщик с Россией. Кому выгодна его смерть?
«Решение принимали быстро»Из-за конфликта украинских спецслужб погиб переговорщик с Россией. Кому выгодна его смерть?
2 февраля 2023

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не следовала чужим условиям в вопросе переговоров по Украине. Так он отреагировал на вопрос, готова ли Москва следовать требованиям Киева.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин заверил в готовности договариваться со всеми участниками ситуации вокруг Украины. Он особо отметил, что российская сторона всегда стремится к разрешению споров мирными средствами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Песков назвал уткой предложение США отдать России 20 процентов Украины
В Кремле с сочувствием высказались о давлении Запада на Сербию
Грабители с пистолетами напали на российских туристов в африканской стране
Раскрыто влияние грязного воздуха на результаты шахматистов
Режиссер «Чикатило» экранизирует «Простоквашино»
Кремль оценил защищенность Крыма и Донбасса
Путин встретится с лидерами думских фракций
ВСУ атаковали участок нефтепровода в приграничном российском регионе
В Кремле анонсировали оперативное совещание Путина с Совбезом
Норвегия купит у Германии несколько десятков танков Leopard
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.