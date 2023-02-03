Боррель заверил в готовности ЕС к переговорам по Украине

Боррель заявил, что Евросоюз всегда открыт для мирных переговоров по Украине

Евросоюз всегда готов к мирным переговорам по Украине. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в беседе с Der Standard.

«В то время как европейцы всегда открыты для любого, кто искренне стремится к прекращению [конфликта] путем переговоров, Россия до сих пор ясно давала понять, что намерена упорствовать», — указал он. Боррель отметил, что все, кто на данный момент пытался вести переговоры с Москвой, ушли ни с чем.

Он отметил, что, пока ситуация не изменится, единственный способ положить конец конфликту — «предоставить Украине средства».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не следовала чужим условиям в вопросе переговоров по Украине. Так он отреагировал на вопрос, готова ли Москва следовать требованиям Киева.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин заверил в готовности договариваться со всеми участниками ситуации вокруг Украины. Он особо отметил, что российская сторона всегда стремится к разрешению споров мирными средствами.