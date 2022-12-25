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12:45, 25 декабря 2022Россия

Путин заявил о готовности к переговорам со всеми сторонами конфликта на Украине

Путин заявил о готовности договариваться за всеми участниками ситуации вокруг Украины

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Россия, в отличии от оппонентов, не отказывается от переговоров по ситуации вокруг Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.

«Мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело – не мы же отказываемся от переговоров, а они», — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, российская сторона всегда стремится к разрешению споров мирными средствами, однако ее оппоненты настроены по-другому. «Начали (...) проводить там [на Украине] жесткие действия военного характера», — сообщил он и добавил, что российская сторона была вынуждена защищать жителей тех территорий.

«Мы должны были поддержать выбор крымчан, все с этого ведь началось», — заключил он.

Ранее президент России заявил, что отказ Киева от переговоров с Москвой является странным. Он подчеркнул, что украинские власти сами запретили себе вести переговоры с Россией, что выглядит довольно необычно.

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Варвара Кошечкина
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