Песков оценил вероятность переговоров с Украиной на условиях Киева

Песков: Россия никогда не следовала чужим условиям в вопросе переговоров по Украине

Россия никогда не следовала чужим условиям в вопросе переговоров по Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, готова ли Москва идти на переговоры при условиях Киева, пресс-секретарь президента России указал, что Россия всегда ориентировалась на свои цели и здравый смысл.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что власти Украины хотели бы провести к концу февраля мирный саммит на площадке ООН. При этом, отвечая на вопрос о приглашении России на саммит, он сказал, что такой шаг возможен только после «проведения международного суда по обвинениям в военных преступлениях».

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский отказался вести переговоры с Россией, пока Владимир Путин является ее лидером. В свою очередь, Путин заявил о готовности Москвы вести диалог с Киевом, однако тот выступил против диалога.