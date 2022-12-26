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21:16, 26 декабря 2022Бывший СССР

На Украине захотели провести мирный саммит на площадке ООН

Глава МИД Украины Кулеба: Киев хочет к концу февраля провести мирный саммит в ООН

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Власти Украины хотели бы провести к концу февраля мирный саммит на площадке ООН. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью Associated Press.

Он уточнил, что Киев рассчитывает на участие в саммите главы всемирной организации Антониу Гутерриша в качестве возможного посредника, поскольку тот зарекомендовал себя как «эффективный посредник и эффективный переговорщик, а главное, как принципиальный и честный человек». «Каждая война заканчивается дипломатическим путем», — сказал он.

При этом, отвечая на вопрос о приглашении России на саммит, Кулеба сказал, что такой шаг возможен только после «проведения международного суда по обвинениям в военных преступлениях».

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Москва рассматривает сценарий политического урегулирования конфликта на Украине. Дипломат назвал действия Украины неадекватными и подчеркнул, что киевские политики «известны своей необязательностью, недоговороспособностью и откровенной русофобией». Он назвал условие для переговоров со страной и допустил, что они состоятся без учета требований Киева.

В конце сентября Зеленский отказался вести переговоры с Россией, пока Путин является ее лидером. В свою очередь, Путин заявил о готовности Москвы вести диалог с Киевом, однако тот выступил против диалога.

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Марина Совина
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