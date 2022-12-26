В России назвали условие для переговоров с Украиной

Замглавы МИД РФ Галузин допустил переговоры с Украиной не на условиях Киева

Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Москва рассматривает сценарий политического урегулирования конфликта на Украине. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

Галузин назвал действия Украины неадекватными и подчеркнул, что киевские политики «известны своей необязательностью, недоговороспособностью и откровенной русофобией». Он назвал условие для переговоров со страной и допустил, что они состоятся без учета требований Киева.

«И хотя Россия не отвергает варианта переговоров и политического урегулирования конфликта, но на выдвигаемых украинским руководством условиях мы разговаривать не собираемся. Все теперь зависит исключительно от готовности Киева и его западных кураторов к подлинному политико-дипломатическому разрешению кризиса», — подчеркнул дипломат.

Представитель российского МИД также прокомментировал инициативы украинского президента Владимира Зеленского, при выполнении которых он согласен вести диалог с Россией. Он назвал абсурдным призыв Зеленского вывести российские войска с территории Украины к Рождеству.

«Неясно также, как со всеми этими тезисами и призывами сочетается подписанный Зеленским 30 сентября указ о "невозможности" переговоров с президентом России Владимиром Путиным», — заключил Галузин.

В конце сентября Зеленский отказался вести переговоры с Россией, пока Путин является ее лидером. В свою очередь Путин заявил о готовности Москвы вести диалог с Киевом, однако тот выступил против диалога.