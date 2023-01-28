Аналитики предложили США шаги для завершения конфликта на Украине

Аналитики RAND предложили США сделать четыре шага для завершения конфликта на Украине

Американский исследовательский центр RAND Сorporation представил доклад «Как избежать долгой войны: политика США и траектория российско-украинского конфликта». Работа опубликована на сайте организации.

Специалисты проанализировали конфликт на Украине с точки зрения американских национальных интересов и установили, что

затягивание кризиса невыгодно Вашингтону. Аналитики предложили США сделать четыре шага для разрешения ситуации. Например, Вашингтон может обязать Киев сесть за стол переговоров в качестве условия для получения военной помощи.

Кроме того, Соединенным Штатам предложили взять на себя ответственность за обеспечение безопасности Украины и ее нейтралитета. Также Вашингтон призвали назвать условия для смягчения санкций против России.

Научный директор клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов назвал доклад RAND «максимально возможным миролюбивым подходом в нынешнем мейнстриме, который содержание этого мейнстрима не отражает».

«Что касается того, как США могут повлиять на исход конфликта, то есть самый простой подход, который в Вашингтоне сейчас не рассматривают, — это отказ от оказания Украине помощи в тех объемах, в которых ее оказывают», — подчеркнул эксперт.

Президент США Джо Байден решил передать Киеву 31 танк Abrams. Кроме того, страна направит боеприпасы, запасные части и предоставит обучение украинских экипажей.

