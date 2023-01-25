Байден передаст Украине 31 танк Abrams

Президент США Байден заявил о решении отправить 31 танк Abrams в рамках помощи Украине

Правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи, в который также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей. Об этом во время официального обращения заявил американский президент Джо Байден. Трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты отправят на Украину 31 танк Abrams, что эквивалентно одному украинскому батальону Джо Байден

По словам американского лидера, этот шаг порекомендовал ему глава Пентагона Ллойд Остин, так как поставка танков «повысит способность Украины защищать свою территорию и достигать своих стратегических целей».

О намерении Байдена официально объявить о поставке танков Abrams на Украину стало известно ночью 25 января. Позднее агентство Bloomberg сообщило, что речь идет о 31 единице бронетехники, суммарная стоимость которая составляет более 400 миллионов долларов. Уточняется, что сами танки «не будут сняты со складов Пентагона, а будут законтрактованы» для их службы на балансе ВСУ.

Правительство США было вынуждено пойти на этот шаг из-за ультиматума канцлера ФРГ Олафа Шольца, который заявил, что Германия не даст согласия на передачу и реэкспорт танков Leopard 2 на Украину без соответствующего решения Вашингтона о поставках американских танков. При этом Пентагон ранее отказался от поставок Abrams Украине из-за того, что эти танки «сложны в обслуживании и потребляют очень много топлива».

Германия все же дала разрешение на поставки Leopard 2 для Украины

Днем 25 января официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2, и при этом она также одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. Отмечалось, что на первом этапе Берлин предоставит Киеву 14 танков.

Позднее министр обороны Германии Борис Писториус уточнил, что Leopard 2 могут быть поставлены на Украину не ранее чем через три-четыре месяца. По его словам, эти сроки обусловлены подготовкой танков, боеприпасов и запасных частей к отправке и обучению танковых экипажей ВСУ, которое будет происходить на территории Европы при содействии специалистов НАТО.

При этом представители немецкого оборонного концерна Rheinmetall сообщали, что при необходимости могут передать Украине в общей сложности 139 танков Leopard — 29 боевых машин старых модификаций типа Leopard 2A4 уже к апрелю-маю 2023 года и еще 22 машины к концу 2023 года, остальные танки будут переданы после починки и модернизации уже в 2024 году.

Члены НАТО поддержали инициативу о передаче танков Украине

Положительное решение касательно реэкспорта немецкой бронетехники вызвало поддержку среди союзников Украины из числа членов НАТО. К инициативе поставить Leopard 2 присоединились Испания (53 танка), Португалия (4 танка), и Польша (14 танков), которая стала главным инициатором передачи танков Украине.

Помимо Leopard 2, Киев также получит 14 британских танков Challenger 2. Решение об их отправке было принято премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Позднее сообщалось, что четыре танка будут немедленно отправлены на Украину, а остальные восемь — в течение 2-3 месяцев.

В дополнение к основным боевым танкам Abrams, Leopard 2 и Challenger 2 в феврале на Украину прибудут 10 легких колесных танков французского производства AMX 10-RC. Информацию об этом подтвердил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

125 танков суммарно могут получить ВСУ в рамках западной помощи в течение полугода

Реакция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил западные страны за решение о поставке танков Киеву и намекнул на сроки отправки техники.

Я очень рад. Хочу поблагодарить Германию, благодарю Британию и США за то, что они приняли такие решения, но если мы будем говорить открыто и честно, то количество танков и срок, когда они могут до нас доехать, играют неотъемлемую, важную роль Владимир Зеленский президент Украины

При этом замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что помимо танков Киеву крайне необходимы современные западные истребители Eurofighter и Tornado, а также боевые корабли и подводные лодки для украинских ВМС.

«[Поставка Leopard 2] это только первый шаг. Нам нужны боевые корабли, чтобы защитить берег, нам также понадобятся подводные лодки, чтобы предотвратить опасность новой атаки с Черного моря», — отметил бывший посол Украины в ФРГ.