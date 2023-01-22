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16:57, 22 января 2023Мир

Стало известно о гневе США из-за отказа ФРГ поставлять Украине танки Leopard

SZ: решение Германии пока не поставлять Украине танки Leopard вызвало гнев в США

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Решение Германии пока не поставлять Украине танки Leopard 2 вызвало непонимание и едва скрываемый гнев союзников Берлина по НАТО. Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung.

По данным издания, особо резким тон Вашингтона был в четверг в Берлине и в пятницу на авиабазе Рамштайн, когда министр обороны США Ллойд Остин тщетно пытался получить от Германии согласие на поставку Украине танков Leopard 2. Отмечается, что речь при этом идет не только о технике из запасов бундесвера, но, прежде всего, о разрешении ФРГ на реэкспорт боевых машин, которое немецкая сторона должна предоставить другим странам.

Как сообщают источники газеты из американского правительства, во внутреннем отчете Остин описал ход своих переговоров в Берлине, в частности — с главой Федеральной канцелярии Германии Вольфгангом Шмидтом. По информации Süddeutsche Zeitung, руководитель Минобороны США, который пробыл в ведомстве со Шмидтом дольше, чем планировалось, вступил с ним в ожесточенный спор, а их встреча была напряженной.

Ранее издание Zeit сообщало, что в руководстве Германии не могут прийти к единому мнению по поводу поставок танков Украине. По данным СМИ, обсуждения военной помощи вызвали скандал, поскольку многие депутаты требуют определенности от канцлера ФРГ Олафа Шольца.

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Алевтина Запольская
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