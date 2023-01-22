Поставка танков Украине вызвала скандал в Германии

Zeit: неопределенная позиция канцлера ФРГ Шольца по танкам для Украины вызвала скандал

В руководстве Германии не могут прийти к единому мнению по поводу поставок танков Украине. Об этом пишет Zeit.

По данным издания, обсуждения военной помощи вызвали скандал, так как многие депутаты требуют определенности от канцлера ФРГ Олафа Шольца. «Если вы не хотите поставлять [танки] Leopard 2 украинской армии, то вы должны объяснить почему», — высказалась глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Главе оборонного комитета ответил председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених, который заявил, что в вопросе поставок тяжелого вооружения необходимо руководствоваться в первую очередь здравомыслием, а подобные заявления могут лишь подтолкнуть к эскалации.

Ранее прибалтийские республики призвали Германию начать поставки танков Украине. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис подчеркнул, что поставки боевой техники призваны «остановить российскую агрессию», а также помочь Украине восстановить мир в Европе.