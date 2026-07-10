Губернатор рассказал о сложностях с тушением горящего после атаки ВСУ российского порта

Слюсарь: Быстро ликвидировать пожар в порту Таганрога не получится

Пожар, разгоревшийся в порту Таганрога после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) быстро ликвидировать не получится. О сложностях с тушением рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram.

По словам чиновника, он встретился с жителями Таганрога в пункте временного размещения. «Честно сказал: к сожалению, быстро ликвидировать такой тип пожара не получится. Попросил жителей отнестись с пониманием к решению об их эвакуации», — написал Слюсарь.

Губернатор подчеркнул, что атаки ВСУ прицельно направлены на места хранения топлива и морской транспорт, который осуществляет транспортировку нефтепродуктов.

Ранее Слюсарь также сообщил, что пожарные локализовали возгорание на объектах хранения нефтепродуктов в Азове. На местах развернуты оперативные штабы МЧС. По оценке властей, запасов пены, необходимой для тушения пожара, достаточно.

По данным Минобороны, в ночь на 10 июля средства противовоздушной обороны сбили над регионами 376 украинских беспилотников. Под удар попали 13 субъектов, среди которых Новгородская, Псковская, Ленинградская, Калужская области, Московский регион и Крым.